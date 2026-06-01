İranla müharibənin maliyyə yükü; Amerikalılar ehtiyat vəsait və kredit kartlarına üz tuturlar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: CNBC-yə eksklüziv təqdim olunan təhlil göstərir ki, İranla müharibənin başlanmasından bəri ABŞ ailələri enerji qiymətlərinin artması səbəbindən orta hesabla təxminən 450 dollar əlavə xərc ödəyiblər.
Moody's Analytics-nin məlumatlarına görə, müharibənin başlandığı 28 fevral tarixindən etibarən hər bir Amerika ailəsi yanacaqla bağlı orta hesabla 447,19 dollar əlavə xərcə məruz qalıb. Benzin və aviabiletlərin bahalaşması ABŞ istehlakçılarına ümumilikdə təxminən 60 milyard dollar əlavə xərc yükləyib.
İranla müharibə üçüncü ayını başa vurmağa yaxınlaşdığı bir vaxtda, Moody's-in statistikası amerikalıların üzləşdiyi iqtisadi çətinliklərin miqyasını rəqəmlərlə ortaya qoyur. Enerji xərclərinin artması istehlakçıları gündəlik ehtiyaclarını qarşılamaq üçün əmanətlərindən istifadə etməyə və ya daha çox kredit götürməyə məcbur edə bilər.
Moody's-in baş iqtisadçısı Mark Zəndi bildirib ki, “əgər bu müharibə yaxın zamanda başa çatmasa, maliyyə təzyiqi altında olan istehlakçılar xərclərində daha ehtiyatlı davranmağa məcbur olacaqlar. Bu isə hazırda həssas vəziyyətdə olan iqtisadiyyat üçün əlavə təhlükə yarada bilər”.
O əlavə edib ki, əgər qiymətlər hazırkı səviyyədə qalarsa, müharibənin başlanmasından bir il sonra hər bir Amerika ailəsinin maliyyə itkisi təxminən 2 min dollara çata bilər.
