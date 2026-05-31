Video | İran Xalqının İmam Zamanın (ə) Haqq Naibi, Seyyid Müctəba Xameneiyə və Silahlı Qüvvələrə Qətiyyətli Dəstəyi
31 may 2026 - 19:35
Xəbər kodu: 1820959
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABNA-nın fəxri müxbiri Tehrandan xəbər verir; Xalqın meydanlarda və küçələrdə davamlı iştirakından üç ay keçib, lakin göz qabağında olan fakt, xalqın İmam Zaman (əccələllahu təala fərəcəhu şərif) həzrətlərinin Haqq Naibi, Seyyid Müctəba Xameneiyə və İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə qətiyyətli dəstəyidir.
Sizin rəyiniz