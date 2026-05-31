  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. İran

İslam Ordusu Farz Körfəzindəki Qişm bölgəsində ABŞ-sionist rejimin "Orbiter" pilotsuz təyyarəsini məhv etdi

31 may 2026 - 20:53
Xəbər kodu: 1820983
Source: IRNA
İslam Ordusu Farz Körfəzindəki Qişm bölgəsində ABŞ-sionist rejimin "Orbiter" pilotsuz təyyarəsini məhv etdi

İran İslam Respublikasının həmişə ayıq İslam Ordusunun Havadan Müdafiə Sistemi Qişm bölgəsində "Orbiter" pilotsuz təyyarəsi məhv edilib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ötən gecə təcavüzkar düşmənin "Orbiter" pilotsuz təyyarəsi İranın Fars Körfəzindəki Qişm bölgəsində İslam Ordusunun Hava Hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən vurulub.

Ordu 30 may şənbə günü verdiyi açıqlamada bildirib: Bu səhər təcavüzkar Amerika-Sionist düşmənin "Orbiter" pilotsuz təyyarəsi ordunun hava hücumundan müdafiə sistemi və ölkənin birgə hava hücumundan müdafiə qərargahının inteqrasiya olunmuş şəbəkəsi tərəfindən uğurla izlənib və Qişm bölgəsində vurularaq məhv edilib.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha