İslam Ordusu Farz Körfəzindəki Qişm bölgəsində ABŞ-sionist rejimin "Orbiter" pilotsuz təyyarəsini məhv etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ötən gecə təcavüzkar düşmənin "Orbiter" pilotsuz təyyarəsi İranın Fars Körfəzindəki Qişm bölgəsində İslam Ordusunun Hava Hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən vurulub.
Ordu 30 may şənbə günü verdiyi açıqlamada bildirib: Bu səhər təcavüzkar Amerika-Sionist düşmənin "Orbiter" pilotsuz təyyarəsi ordunun hava hücumundan müdafiə sistemi və ölkənin birgə hava hücumundan müdafiə qərargahının inteqrasiya olunmuş şəbəkəsi tərəfindən uğurla izlənib və Qişm bölgəsində vurularaq məhv edilib.
