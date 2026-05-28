İran və Oman Hörmüz boğazının idarəetmə mexanizmi üzrə danışıqlar aparır

28 may 2026 - 11:20
Xəbər kodu: 1819718
Source: IRNA
Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası katibinin müavini bildirib: İran və Oman gəmilərin Hörmüz boğazından keçidi üçün yeni prosedur və mexanizm üzrə birgə danışıqlar aparır.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: “İRNA”nın “RİA Novosti”yə istinadən məlumatına görə, Əli Baqiri Moskvada jurnalistlər qarşısında çıxış edərək deyib: İran və Oman qonşu sahilyanı ölkələr kimi boğazdan keçid üçün yeni mexanizmin hazırlanmasını müzakirə edirlər.

O vurğulayıb: Hörmüz boğazından keçid şərtləri və prosedurları İranla bağlı münaqişə başlamazdan əvvəlki dövrlə müqayisədə tamamilə fərqli olacaq.

Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası katibinin müavini ABŞ-lə Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı razılaşma olub-olmaması barədə suala cavabında bildirib: “Bütün məsələlər üzrə razılaşma əldə olunmadan heç bir mövzuda razılaşma əldə olunmuş hesab edilə bilməz.”

O əlavə edib ki, İran və ABŞ arasında dolayı təmaslar davam edir və İranın zənginləşdirilmiş uran ehtiyatları danışıqların gündəmində deyil.

