Qurani-Kərimin Ğədir Xütbəsində Təcəllisi – Nömrə 10 – Peyğəmbərdən (s) sonra ümmətin sapması barədə xəbərdarlıq
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ğədir xütbəsində Peyğəmbər-i Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) ümmətin gələcəyi barədə xəbərdarlıq edərək, özündən sonra imamətin səltənətə çevrilməsindən danışdı və bu İlahi məqamı qəsb edənləri Allahın lənətinə layiq bildi. Sonra Rəhman surəsinin 35-ci ayəsinə istinad edərək, bu sapmanın nəticəsini qiyamət günü əzab və kömək istəməkdə aciz qalmaq kimi təqdim etdi və vilayət yolundan uzaqlaşmanın ağır nəticələrinə qarşı xəbərdarlıq etdi.
31 may 2026 - 18:46
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
