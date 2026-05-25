Fotoreportaj \ Keyptaun hava limanında "Səmund" beynəlxalq donanmasının fəallarının xalq tərəfindən qarşılanması
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: "Səmund" beynəlxalq donanmasının fəalları, dünən axşam Cənubi Afrikanın Keyptaun beynəlxalq hava limanına çatdıqdan sonra, xalqın, ictimai fəalları və dini liderləri tərəfindən geniş qarşılanıblar və bu qarşılanma "Fələstin azaddır" şüarlarının səsləndirilməsi və Cənubi Afrika Şiə Əhli-Beyt (ə) İnstitutunun nümayəndələrinin iştirakı ilə müşayiət olundular.
25 may 2026 - 19:15
Xəbər kodu: 1818790
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sizin rəyiniz