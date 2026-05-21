İsrail zabitləri Livandan qaçır: Livanda qalmaq faydasızdır - Hizbullah dronlarını izləmək çətindir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sionist rejimin xəbər saytı Vala yüksək rütbəli İsrail zabitlərindən sitat gətirərək bildirib: Livanın cənubunda böyük çətinliklərlə üzləşirik və Hizbullah dronlarını izləmək və ələ keçirmək çətindir.
Haaretz qəzeti də Livanın cənubunda olan zabitlərə istinadən xəbər verib: Komandirlərimizin strategiyasını başa düşmürük; əsas missiyamız Livan kəndlərindəki evləri dağıtmaqdır.
İsrail qəzeti Hayom da yazıb: Livanda qalmaq faydasızdır və ordu Hizbullaha qarşı müharibədə heç bir nailiyyət əldə etməyib.
