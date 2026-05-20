Pakistanın Daxili İşlər naziri bir həftədən az müddətdə ikinci dəfə Tehrana səfər edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslamabaddakı məlumatlı diplomatik mənbələr İRNA-ya bildiriblər ki, Pakistanın daxili işlər naziri senator Seyid Möhsin Rza Nəqəvi İran İslam Respublikasının rəsmiləri ilə görüşmək üçün Tehrana gedib.
Çərşənbə günü İRNA müxbirinin verdiyi məlumata görə, məlumatlı mənbə bu gün senator Nəqəvinin bir həftədən az müddətdə ikinci dəfə İrana səfər etdiyini bildirib.
O, son günlərdə Tehranda prezident, xarici işlər naziri, İslam Şurası Məclisinin sədri və daxili işlər naziri ilə görüşüb.
Bu arada, ölkənin güclü hərbi qurumuna yaxın olan məşhur pakistanlı jurnalist Ənsar Abbasi X sosial şəbəkəsindəki mesajında Pakistan vasitəsilə İran-ABŞ danışıqlarının kritik mərhələdə olduğunu iddia edib.
