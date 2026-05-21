Foreign Policy: İrana qarşı müharibə Tramp üçün genişmiqyaslı iqtisadi, hərbi və geosiyasi bir böhrana çevrildi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Foreign Policy jurnalı bir təhlilində İrana qarşı müharibənin ABŞ üçün genişmiqyaslı iqtisadi, hərbi və geosiyasi nəticələrə səbəb olan bir böhrana çevrildiyini və enerji bazarına və qlobal güc balansına təzyiqinin gündən-günə artdığını yazıb.
Washington Post qəzetinin məlumatına görə, İran 15 ABŞ hərbi bazasında 217 tikiliyə zərbə endirib və Bəhreyn, Küveyt, BƏƏ və Qətərdə ən azı doqquz bazaya ciddi ziyan dəyib.
Məlumatda qeyd olunur ki, ABŞ-də benzinin qiyməti ötən illə müqayisədə 50%, dizel yanacağının qiyməti isə 59% artıb. Beynəlxalq Valyuta Fondu qlobal artım proqnozunu 3,4%-dən 3,1%-ə endirib və 2%-ə qədər daha da azalma ehtimalı var.
