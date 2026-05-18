Briqada generalı: ABŞ hər hansı bir axmaqlığını təkrarlayarsa daha dağıdıcı nəticələrə məruz qalacaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrin yüksək vəzifəli spikeri, Briqada generalı, Əbülfəzl Şikarçi bazar günü müxbirin İrana qarşı təkrarlanan təhdidləri və cəfəngiyatları ilə bağlı sualına cavab olaraq vurğuladı: İrana qarşı üçüncü məcburi müharibədə Amerikanın şərəfsizliyini kompensasiya etmək üçün hər hansı bir axmaqlığı təkrarlamağın həmin ölkə üçün daha dağıdıcı və ağır zərbələr almaqdan başqa heç bir nəticəsi olmayacaq.
Silahlı qüvvələrin yüksək vəzifəli sözçüsü bildirib ki, ümidsiz Amerika prezidenti bilməlidir ki, İslam İranına qarşı təhdidlər və yenidən təcavüz həyata keçirilərsə, həmin ölkənin aktivləri və tükənmiş ordusu yeni, hücumçu, təəccüblü və fırtınalı ssenarilərlə üzləşəcək və prezidentin macəraçı siyasətinin nəticəsi olan öz-özünə hazırlanmış bataqlığa qərq olacaq.
Sizin rəyiniz