İİR-ın BMT-dəki səfiri: Təhlükəsizlik Şurası Trampın təkrarladığı təhdidlərinə qarşı susmamalıdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani dedi: Təhlükəsizlik Şurası Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin İrana qarşı təkrarlanan və gündəlik təhdidlərinə qarşı səssiz və ya laqeyd qalmamalıdır.
İranın Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səfiri mülki şəxslərin müdafiəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında dedi: "Mülki şəxslərin müdafiəsi sadəcə humanitar bir məsələ deyil; əksinə, beynəlxalq humanitar hüquqa, Cenevrə Konvensiyalarına və BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq hüquqi cəhətdən məcburi bir öhdəlikdir."
Sizin rəyiniz