Merşaymer: İran ABŞ ilə qarşılaşma üsullarını öyrənib - Hücumun yenidən başlaması heç nəyə nail olmayacaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Çikaqo Universitetinin tanınmış beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəçisi və professoru İranın ABŞ ilə qarşılaşma üsullarını öyrəndiyini və bombardmanı və İrana hücumu yenidən başlatmağın Donald Tramp üçün heç nəyə nail olmayacağını bildirib.
Con Merşaymer müsahibəsində əlavə edib: Trampın ən vacib məqsədi İran müharibəsinə son qoymaq üçün Çindən kömək almaq idi. O, bu böhrandan çıxış yolu axtarır, lakin indiyə qədər buna nail olmayıb. O, yəqin ki, Çinin İrana razılığa gəlmək üçün təzyiq göstərəcəyinə ümid edirdi, lakin bu məsələdə heç bir irəliləyiş əldə edilməyib.
O, sözünə davam edib: Tramp başa düşürdü ki, Çin İranı diz çökdürməyəcək. Əlbəttə ki, Pekin müharibənin dayandırılmasını istəyər, amma onu bitirmək gücünə malik deyil. Müharibəni həqiqətən dayandıra biləcək yeganə şəxs Trampdır; və bu, İrana güzəştə getməkdir ki, o, hazırda bunu etmək istəmir.
O, sözünə davam edərək dedi: “İranın müdafiəsini gücləndirməsi və raket qabiliyyətlərini bərpa etməsi təbiidir. Hər müharibədə tərəflər öyrənir və uyğunlaşırlar. İran həmçinin ABŞ və İsraillə qarşılaşmağın daha təsirli yollarını öyrənib. Bundan əlavə, Rusiya və Çin də İrana kömək edir.”
