Prezident Pezeşkian: Heç bir gücə boyun əyməyəcəyəm

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu gün, 18 may, bazar ertəsi günü, İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Günü münasibətilə keçirilən İran Reportyorları Konfransında Məsud Pezeşkian dedi: Mövcud olan reallıq budur ki, onlar qorxaqcasına gəlib liderimizi heç bir elmi, hüquqi və ya insan haqları məntiqi olmadan şəhid etdilər, komandirlərimizi, nazirlərimizi və alimlərimizi vurdular. Günahsız və məsum şagirdlərimizi şəhid etdilər və bu mediada eşitdiyimiz insan haqları iddia edən və qanunlar tələb edən dünya bunu izləyirdi.
Prezident bildirdi: Bəzi iranlılar özlərindən uzaqlaşıblar və kimlikləri yoxdur və onları iranlı adlandırmaq olmaz. Bir-birimizlə problemlərimiz ola bilər, bizdə də var və buna şübhə yoxdur. Ölkəmizin daxilində də problemlərimiz və çətinliklərimiz var. Amma heç bir şüurlu vicdan bir gücün gəlib günahsız uşaqları vurmasına, onları bombalarla parçalamasına icazə vermir və ya qəbul etmir. Heç bir vicdan, heç bir insan belə bir davranışın insana qarşı edilməsini qəbul edə bilməz.
Pezeşkian xatırlatdı: Onlar hər kəsə eyni şeyi edirlər, Qəzzaya və Fələstinə baxın, hansı cinayətləri törətdirlər və Amerika mediası onların özlərini müdafiə etdiklərini, yəni soyqırımı özünümüdafiə hesab edərək haqlı çıxarır. Onların qüdrəti və gücü var, onlar bu işləri görürlər.
Prezident sözünə davam etdi: Onlar İslam Respublikası sistemini üç günə devirmək istəyirdilər, amma bacarmadılar, indi mübahisə və dava başlatmağı planlaşdırıblar. Belə bir hərəkət üçün əsas var. Biz mübarizə aparırıq və indiyə qədər mübarizə aparmışıq.
Prezident vurğuladı: Bir insan və məsuliyyətli bir şəxs olaraq heç bir vəchlə heç bir gücə boyun əyməyəcəyəm.
Sizin rəyiniz