Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabının Ali Liderinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri Əli Əkbər Vilayəti: İndi regional dəhlizlərin (keçidlərin) xəritəsi Vaşinqtonun təhdidləri ilə deyil, Tehranın sahə reallıqları ilə yazılır.
Tramp "gündəlik İran təhdidləri" və "Amerika yanacaqdoldurma məntəqələrində qəzəbli müştərilər" paradoksunda ilişib qalıb; daxili inflyasiyanı cilovlamaq üçün bazar sabitliyinə və enerji qiymətlərinin azaldılmasına ehtiyacı var.
Digər tərəfdən, Qafqazda hesablamaların dəyişməsi və tətbiq edilən "Tramp dəhlizi" (Zəngəzur) termininin solması göstərdi ki, indi regional dəhlizlərin (keçidlərin) xəritəsi Vaşinqtonun təhdidləri ilə deyil, Tehranın sahə reallıqları ilə yazılır.
