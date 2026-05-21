Pezeşkian Pakistanın DİN ilə görüşdə İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların davam etdirilməsinə təkid edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Prezident Pakistanın daxili işlər naziri ilə görüşdə İran və ABŞ arasında aparılan danışıqlarla bağlı diplomatik məsləhətləşmələrin gedişi və regiondakı son prosesləri müzakirə edərək, dialoqun davam etdirilməsi, regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi və İslam ölkələri arasında koordinasiyanın vacibliyini vurğulayıb, həmçinin Pakistan hökumətinin regional sabitlik və konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyətin dəstəklənməsi istiqamətindəki mövqeyi və səylərinə görə təşəkkürünü bildirib.
İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkian Pakistanın daxili işlər naziri Seyid Möhsün Nəqəvi ilə görüşdə regiondakı son proseslər və ikitərəfli münasibətlərin vəziyyətini nəzərdən keçirib, həmçinin İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların son vəziyyəti, razılaşmaların icrası və diplomatik məsləhətləşmələrin gedişi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb.
Görüşdə tərəflər siyasi məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinin və regional əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, danışıqlar prosesinə aid son hadisələri, diplomatik təşəbbüsləri və regionda sabitlik və təhlükəsizliyə yardım yollarını müzakirə ediblər.
