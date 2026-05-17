  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. İran

Pezeşkian Pakistanın daxili işlər naziri ilə görüşdə qonşu ölkələrin terrorçulara öz ərazisindən su-istifadə verməməsini alqışlayıb

17 may 2026 - 21:55
Xəbər kodu: 1815561
Source: IRNA
Pezeşkian Pakistanın daxili işlər naziri ilə görüşdə qonşu ölkələrin terrorçulara öz ərazisindən su-istifadə verməməsini alqışlayıb

Pezeşkian Pakistanın daxili işlər naziri ilə görüşdə qonşu ölkələrin terrorçulara öz ərazisindən su-istifadə verməməsini alqışlayıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Prezident Pakistanın daxili işlər naziri ilə görüşdə “Qonşu ölkələrin terrorçuların öz ərazilərindən sui-istifadəsinin qarşısının alınması istiqamətində əməkdaşlığı dəyərli addım” olduğunu bildirərək deyib: İran regionun müsəlman ölkələri ilə səmimi və davamlı münasibətlərin tərəfdarıdır.

O, İslam Ümmətinin vəhdətini vurğulayaraq təkid edib: İslam ölkələrinin birliyi regiondankənar güclərin müdaxilə imkanlarını azaldır.

Daha sonra Pakistanın daxili işlər naziri Nəqəvi qeyd edib: İran və Pakistan bu gün əvvəlkindən daha çox bir-birinə yaxınlaşıblar. Tehran və İslamabad arasında qardaşlıq münasibətləri daha da inkişaf etdirilməlidir.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha