"Nikbə-fəlakət günü”nün yetmiş səkkizinci ildönümü \ Fotoreportaj

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: "Nikbə-fəlakət günü" – fələstinlilərin 14 may 1948-ci ildə Fələstin xalqının kütləvi şəkildə didərgin düşməsi və dünyanın dörd bir tərəfindən gətizdirilmiş yəhudilər ilə Sionist rejiminin qurulması ildönümü üçün işlətdiyi termindir; həmin hadisə zamanı 700 mindən çox fələstinli öz torpaqlarından didərgin salınmış, yüzlərlə şəhər və kənd boşaldılmış və avropadan gətizdirilmiş cühüdlər o evlərdə yerləşdirilmişdir.
17 may 2026 - 21:36
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
