Pezeşkian Papanın əxlaqi mövqelərini yüksək qiymətləndirib - İran diplomatiyaya sadiq qalır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA-nın Prezident Aparatına istinadən verdiyi məlumata görə, Məsud Pezeşkian dünya katoliklərinin liderinə ünvanladığı mesajda yazıb: Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail rejiminin dağıdıcı yanaşması və onların qanunsuz hücumları təkcə İrana qarşı deyil, həm də qlobal arenada qanunun aliliyinə, beynəlxalq hüquqa, insani dəyərlərə və ilahi dinlərin təlimlərinə qarşıdır və bu təhlükəli yanaşmanın bütün beynəlxalq ictimaiyyət üçün nəticələrinin olduğu göz qabağındadır.
O vurğuladı: “İran İslam Respublikası həmişə ABŞ hökuməti ilə də daxil olmaqla, məsələlərin həlli üçün diplomatiyaya və dinc həllərə sadiq olduğunu sübut edib və bu məqsədlə, hökumətin danışıqlar masasına və diplomatiyaya dəfələrlə xəyanət etməsinə baxmayaraq, Pakistanın vasitəçiliyini alqışlayıb və İslamabadda danışıqlara dürüst və peşəkarcasına qoşulub. İranın ABŞ hökumətinin qanunsuz tələblərinə müqaviməti beynəlxalq hüquqların və nəcib insani dəyərlərin müdafiəsinin müdafiə edilməsi ilə eynidir”.
