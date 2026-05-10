Kolumbiya Universiteti professorunun təhlili: ABŞ İranla müharibədə qalib gələ bilməz

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: əl-Cəzirə şəbəkəsinin saytında Kolumbiya Universitetinin professoru Cefri Saks və Sibel Farsın qələmə aldığı təhlildə bildirilib ki, ABŞ və İsrailin 28 fevral 2026-cı ildə İrana qarşı başladığı müharibə böyük ehtimalla ABŞ-nin geri çəkilməsi ilə başa çatacaq.
Təhlildə vurğulanıb ki, ABŞ bu müharibəni fəlakətli nəticələr yaratmadan davam etdirə bilməz. Gərginliyin yenidən artması bölgənin neft, qaz və duzsuzlaşdırma infrastrukturlarının məhvinə və uzunmüddətli qlobal fəlakətə səbəb ola bilər. Məqaləyə görə, İran ABŞ-nin daşımaq iqtidarında olmadığı və dünyanın da qəbul etməməli olduğu xərcləri etibarlı şəkildə qarşı tərəfə yükləyə bilər.
Bu qeyddə bildirilib ki, ABŞ və İsrailin müharibə planı “rəhbərliyin zərərsizləşdirilməsi” məqsədi daşıyan hücum idi və bu plan İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə Mossad rəhbəri David Barnea tərəfindən ABŞ prezidenti Donald Trampa təqdim edilmişdi. Fərziyyə bundan ibarət idi ki, ABŞ və İsrailin birgə hücum xarakterli bombardman kampaniyası İranın komandanlıq strukturunu, nüvə proqramını və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun yüksək rəhbərliyini rejimin dağılacağı həddə qədər zəiflədəcək. Daha sonra isə ABŞ və İsrail Tehranda özlərinə tabe hökumət quracaqdılar.
Lakin İranın əməliyyatları Tehranda itaətkar hökumətin yaradılmasına gətirib çıxarmayıb. İran dövləti dağılmayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu “zərərsizləşdirilmək” əvəzinə daha möhkəm daxili komandanlıq və milli təhlükəsizlik strukturunda daha geniş rolla meydana çıxıb. Rəhbərlik institutu qorunub saxlanılıb, dini qurumlar onun ətrafında birləşib və xalq xarici hücum qarşısında səfərbər olub.
Saks və Fars əlavə ediblər ki, müharibənin başlamasından iki ay keçməsinə baxmayaraq, Tramp və Netanyahu hələ də nəzarət etdikləri alternativ İran hökuməti formalaşdıra bilməyiblər, İranın təslim olması baş verməyib və tam hərbi qələbəyə aparan heç bir yol mövcud deyil. Təhlildə qeyd olunub ki, hazırda yeganə yol ABŞ-nin geri çəkilməsidir. Bu isə İranın Hörmüz boğazına nəzarəti əlində saxladığı və Tehranla Vaşinqton arasında digər problemlərin həll olunmadığı bir şəraitdə baş verir.
Təhlildə yekun olaraq vurğulanıb ki, müharibənin ən real nəticəsi tərəflərin müharibədən əvvəlki vəziyyətə yaxın şəraitə qayıtması olacaq. Bununla yanaşı, üç yeni reallıq meydana çıxacaq: birincisi, İran Hörmüz boğazı üzərində əməliyyat nəzarətini əlində saxlayacaq; ikincisi, İranın çəkindirmə qabiliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə güclənəcək; üçüncüsü isə ABŞ-nin Fars körfəzindəki uzunmüddətli hərbi mövcudluğu ciddi şəkildə azalacaq.
