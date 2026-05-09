Əraqçi: İranlılar heç vaxt təzyiq qarşısında boyun əyməyəcəklər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi X sosial şəbəkəsində yazıb: “Diplomatik həll masaya qoyulduqda, ABŞ mənasız hərbi macəraya əl atır. Bu, sadəcə təzyiq göstərmək üçün kor bir taktikadırmı? Yoxsa ABŞ prezidentini yenidən yeni bir bataqlığa sürükləmək istəyən bir təxribatçının aldatmasıdırmı?”
Əraqçi yazıb: “Səbəb nə olursa olsun, nəticə həmişə eynidir: İranlılar heç vaxt təzyiq qarşısında boyun əyməyəcəklər, amma həmişə qurban olan diplomatiyadır”.
Xarici işlər naziri vurğulayıb: “Onu da demək lazımdır ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi səhv edir. Raket ehtiyatlarımız və buraxılış qurğularımız 28 fevralla müqayisədə 75 faiz deyil; Düzgün rəqəm 120 faizdir."
Əraqçi sonda vurğuladı: "Amma xalqımızı müdafiə etməyə hazırlığımız: 1000 faiz!"
