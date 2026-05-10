Video \ Haqq hökmranlığının zirvələrini yalnız polad iradə ilə fəth etmək olar

10 may 2026 - 13:54
Xəbər kodu: 1812319
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sirati-müstəqim (Düz yol), azğınlıq cazibələri və şeytan vəsvəsələri ilə dolu bir yoldur. Bu yolda yalnız möhkəm iradə ilə sabit qalmaq olar. Hər kəs bu yolda müqavimət göstərsə, Allahın dininin hökmranlığının gerçəkləşdiyi, haqqın və ədalətin bərqərar olduğu və insan yaradılışının məqsədinə çatıldığı zirvəyə yüksələr. Bu böyük məsuliyyət bu gün hər zamankindən çox bu dövrün gənclərinin üzərinə düşür.
