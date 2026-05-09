İranın BMT-dəki Missiyası: Hörmüz boğazında yeganə həll yolu müharibəyə son qoymaqdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının BMT-dəki Missiyası bildirib: Hörmüz boğazında yeganə praktik həll yolu aydındır: müharibəyə daimi son qoymaq, dəniz blokadasının qaldırılması və normal nəqliyyatın bərpası.
İran İslam Respublikasının BMT-dəki Missiyası əlavə edib: Əksinə, ABŞ böhranı həll etmək üçün deyil, siyasi gündəliyini irəli sürmək və qanunsuz hərəkətlərini qanuniləşdirmək üçün "gəmiçilik azadlığı" bəhanəsi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasında natamam və siyasi motivli qətnamə layihəsini irəli sürür.
