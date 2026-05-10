Video \ İlahi hüzur böyük güclər qarşısında zəfərin sirridir

10 may 2026 - 16:14
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Hz. Musa (əla nəbiyyinə və alihi və əleyhi səlatu və səlam) Bəni-İsrail qövmünü xilas etmə hadisəsində onları səbr etməyə və Allahdan kömək diləməyə çağırdı; Obub qövmü yolun çətinliyindən və Firondan narahat olsalar da, Hz. Musa (əla nəbiyyinə və alihi və əleyhi səlatu və səlam) İlahi hüzura (Allahın onlarla olduğuna) güvənərək qövmünü sakitləşdirdi və təmkinlə yoluna davam etdi.
