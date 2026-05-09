Əraqçi Fidanla ilə telefonda: ABŞ-nin yanaşması dağıdıcıdır və diplomatiyanı zəiflədir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının və Türkiyənin, xarici işlər nazirləri Seyid Abbas Əraqçi və Hakan Fidan telefon danışığı zamanı son regional inkişafları müzakirə edib və məsləhətləşiblər.
Bu zəngdə ABŞ-ın Fars Körfəzindəki son macəraçı hərəkətlərinə və ABŞ-nin yüksək vəzifəli rəsmilərinin bəzi gülünc və təhqiramiz ritorikasına toxunan Seyid Abbas Əraqçi əlavə etdi: Fars Körfəzindəki ABŞ qüvvələrinin son gərginliyi və atəşkəsi pozmaqda çoxsaylı hərəkətləri Amerika tərəfinin diplomatiya yolundakı motivasiyası və ciddiliyi ilə bağlı şübhələri artırıb.
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan da müharibənin sona çatması üçün diplomatik səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini xatırladıb və Türkiyənin bu baxımdan davam edən diplomatik prosesi dəstəklədiyini vurğulayıb.
