Səudiyyə rejiminin Trampın “Azadlıq layihəsi”nə pərdəarxası etirazı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: NBC News iki amerikalı rəsmiyə istinadən bildirib ki, Donald Tramp Körfəzdəki müttəfiqləri ilə məsləhətləşmədən “Azadlıq layihəsi”nə start verib və bu addım xüsusilə Səudiyyə Ərəbistanını təəccübləndirib.
Bu media Qərbi Asiya ölkələrindən birinin rəsmisinə istinadən yazıb: Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı hələ də diplomatiyaya üstünlük verir.
Həmin rəsmi vurğulayıb ki, “Azadlıq layihəsi"nin icra olunması nəzərdə tutulan üsul riskli idi və gərginliyin artmasına səbəb ola bilərdi.
