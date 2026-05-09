Danimarkada sorğu: ABŞ-ın qlobal reputasiyası Çin və Rusiyadan geridə qalır

9 may 2026 - 22:59
Xəbər kodu: 1812065
Source: IRNA
Demokratiyalar Alyansı Fondu tərəfindən aparılan illik araşdırma, Amerikanın qlobal reputasiyasının Donald Tramp dövründə pisləşdiyini və ölkənin hazırda Çin və Rusiyadan geridə qaldığını göstərir.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Russia Today-in məlumatına görə, Danimarkada yerləşən qeyri-kommersiya təşkilatı 2017-ci ildə keçmiş NATO baş katibi Anders Foq Rasmussen tərəfindən Vaşinqtonun Trampın birinci dövründə dünya arenasından geri çəkildiyini iddia etməsinə cavab olaraq təsis edilib. Son altı ildir ki, fond dünya ölkələrində "demokratiyanın vəziyyətini" qiymətləndirən Demokratiya Qavrayış İndeksini dərc edir.

Trampın hakimiyyətə qayıtması ABŞ-nin reytinqlərdə +100%-dən -100%-ə qədər düşməsinə səbəb olub, ölkə iki il əvvəlki +22%-dən -16%-ə düşüb. Sorğuya görə, hazırkı indeks Çin (+7%) və Rusiyadan (-11%) aşağıdır.

