Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Russia Today-in məlumatına görə, Danimarkada yerləşən qeyri-kommersiya təşkilatı 2017-ci ildə keçmiş NATO baş katibi Anders Foq Rasmussen tərəfindən Vaşinqtonun Trampın birinci dövründə dünya arenasından geri çəkildiyini iddia etməsinə cavab olaraq təsis edilib. Son altı ildir ki, fond dünya ölkələrində "demokratiyanın vəziyyətini" qiymətləndirən Demokratiya Qavrayış İndeksini dərc edir.
Trampın hakimiyyətə qayıtması ABŞ-nin reytinqlərdə +100%-dən -100%-ə qədər düşməsinə səbəb olub, ölkə iki il əvvəlki +22%-dən -16%-ə düşüb. Sorğuya görə, hazırkı indeks Çin (+7%) və Rusiyadan (-11%) aşağıdır.
