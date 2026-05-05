Qalibaf: Status-kvonun davam etməsi Amerika üçün dözülməzdir \ Hörmüz boğazının yeni balansı sabitləşib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam Şurası Məclisinin spikeri Hörmüz boğazının yeni balansının sabitləşdiyini bildirdi və vurğuladı: Status-kvonun davam etməsi Amerika üçün dözülməzdir; halbuki biz hələ başlamamışıq.
Məhəmməd Baqir Qalibaf bu gün, çərşənbə axşamı özünün X hesabında yazıb: Hörmüz boğazının yeni tənliyi sabitləşir. ABŞ və müttəfiqləri tərəfindən atəşkəsi pozmaq və blokada tətbiq etməklə gəmiçilik və enerji tranzitinin təhlükəsizliyi təhlükəyə atılıb; əlbəttə ki, onların şərləri azalacaq.
O, mesajını belə yekunlaşdırdı: Biz çox yaxşı bilirik ki, status-kvonun davam etməsi Amerika üçün dözülməzdir; halbuki biz hələ başlamamışıq.
