Qalibaf: Status-kvonun davam etməsi Amerika üçün dözülməzdir \ Hörmüz boğazının yeni balansı sabitləşib

5 may 2026 - 19:07
Xəbər kodu: 1810365
Source: IRNA
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam Şurası Məclisinin spikeri Hörmüz boğazının yeni balansının sabitləşdiyini bildirdi və vurğuladı: Status-kvonun davam etməsi Amerika üçün dözülməzdir; halbuki biz hələ başlamamışıq.

Məhəmməd Baqir Qalibaf bu gün, çərşənbə axşamı özünün X hesabında yazıb: Hörmüz boğazının yeni tənliyi sabitləşir. ABŞ və müttəfiqləri tərəfindən atəşkəsi pozmaq və blokada tətbiq etməklə gəmiçilik və enerji tranzitinin təhlükəsizliyi təhlükəyə atılıb; əlbəttə ki, onların şərləri azalacaq.

O, mesajını belə yekunlaşdırdı: Biz çox yaxşı bilirik ki, status-kvonun davam etməsi Amerika üçün dözülməzdir; halbuki biz hələ başlamamışıq.

