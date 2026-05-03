Birqütblü Dünya Tarixə Qovuşdu \ ABŞ-Mərkəzli dünya nizamı zərbə aldı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Kanadanın "Policy" jurnalı İranla müharibənin və Trampın müttəfiqləri uzaqlaşdırmaq siyasətinin nəticəsini dünyanın ABŞ-dan asılılığının azalması və beynəlxalq aktyorların özünəinamının artması kimi görür.
"Policy Magazine" jurnalı Avropanın müdafiə investisiyalarını artırdığını və maliyyə alternativləri axtardığını, Asiya ölkələrinin isə enerji üçün Rusiya və Çinə üz tutduğunu təhlil edir. Çin bu boşluqdan istifadə edərək yuanın mövqeyini gücləndirir.
ABŞ-nin daxilində etimad böhranı və siyasi qeyri-sabitlik hökm sürür. Bu vəziyyət arzuolunan Amerika dünya nizamını ciddi şəkildə təhlükə altına qoyub.
