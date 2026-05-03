CBS Trampın Yalanlarını İfşa Etdi \ İranın donanma və hava qüvvələrini məhv etməsi ilə bağlı iddialar yalandır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Mərkəzi fəaliyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan, dünyü şöhrətli CBS kanalı Donald Trampın İrana qarşı apardığı müharibədə İranın donanma və Hərbi Hava Qüvvələrinin məhv edilməsi iddiasını şübhə altına alıb.
CBS kanalı bildirib ki, Donald Trampın İran Donaması və Hərbi Hava Qüvvələri ilə bağlı bütün iddiaları yalandır.
Qeyd edək ki, Donald Tramp Cümə günü jurnalistlərə verdiyi müsahibəsində ABŞ-ın İran ordusunu məhv etməsi ilə bağlı gülünc iddiasını bir daha təkrarlayıb.
