Reuters xəbərdarlıq etdi: İranla hazırkı qarşıdurma Trampı daha böyük problemlərlə üzləşdirəcək

3 may 2026 - 22:08
Xəbər kodu: 1809493
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Reuters xəbər agentliyi Trampın “İran Bataqlığı”nda çabaladığı barədə yazdığı bir məqalədə bildirib: “İranla müharibə məqsədlərinə çatmadan davam etdikcə, ABŞ çıxılmaz vəziyyətlə, iqtisadi və siyasi nəticələrlə üzləşir.”

Yuxarıda qeyd olunan xəbər agentliyi bildirib: “İki tərəf arasındakı mövqe fərqi həll yolunun tapılmasına mane olub və danışıqlar təklifləri rədd edilib.”

Reuters daha sonra İranın üstün karta malik olduğuna, ABŞ və Trampın isə iflasa uğramasına işarə edərək yazıb: “Daxili təzyiq və Trampın ABŞ-da populyarlığının azalması artıb və xərclər çoxalıb.

Əksinə, İran Hörmüz boğazı kimi təsir imkanlarını qoruyaraq üstünlük qazanıb.”

