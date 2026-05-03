Foreign Affairs: Vaşinqtonun İrana güzəşt etməkdən başqa çarəsi yoxdur / Tehran üçün üç imtiyazlı qızıl körpü təklifi

ildə altı dəfə nəşr olunan Şimali Amerikada beynəlxalq münasibətlər və ABŞ xarici siyasəti üzrə Foreign Affairs jurnalı ABŞ-ın İran İslam Respublikasına qarşı başlatdığı ildırımsayağı müharibənin iflasa uraması və məğlubiyyətini qəbul etməsi haqqda məqalə yazıb.
Foreign Affairs məqalədə yazıb ki, "xoşagəlməz olsa da" ABŞ İrana "sülhün bədəli" ünvanında azından güzəştlər etməlidir.
Məqalədə həmçinin ABŞ-ın İrana qarşı təzyiq siyasətinin uğursuzluğa düçar olduğu bildirir.
Bu nəşrdəki məqalənin müəllifləri üç istiqamətli "qızıl körpü" tikməyi təklif edirlər: 1- İranın uran zənginləşdirmək hüququnu qəbul etmək, 2- Bir daha təcavüzkarlıq etməməyə zəmanət vermək, 3- Hörmüz boğazını açmaqla İranın yenidən qurulması xərclərini ödəmək və regionun neft ixracına rüsum tətbiq etmək.
