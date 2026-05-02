İranın Moskvadakı səfirinin Əraqçi–Putin danışıqları ilə bağlı açıqlaması: Dost ölkələrin təşəbbüslərini dinləyirik

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İranın Moskvadakı səfiri Kazım Cəlali bildirib: Bazar ertəsi İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında keçirilən danışıqlar səmərəli olub. O, həmçinin Rusiyanın son hadisələrdə mümkün vasitəçilik rolu ilə bağlı deyib: Dost ölkələrin təşəbbüslərini dinləyirik və nəzərdən keçiririk.
Cəlali cümə axşamı Moskvada IRNA müxbiri ilə söhbətində əlavə edib: Danışıqların bir hissəsi beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsini, digər hissələri isə regional məsələləri və ikitərəfli münasibətləri əhatə edib.
O bildirib: Həmçinin ABŞ və İsrailin İrana qarşı təcavüzü ilə bağlı məsələlər və Tehranla Moskva arasında yaradılması zəruri olan koordinasiya mexanizmləri də bu görüşdə müzakirə olunub.
İranın Moskvadakı səfiri, ABŞ və İsrailin hərbi təcavüzündən sonra yaranmış mövcud vəziyyətlə bağlı Əraqçi–Putin görüşündə konkret təşəbbüsün irəli sürülüb-sürülmədiyi barədə suala cavabında qeyd edib: Faktiki olaraq konkret təşəbbüs təqdim olunmayıb; görüş daha çox qarşılıqlı məsləhətləşmə xarakteri daşıyıb və bu istiqamətdə danışıqların davam etdirilməsi razılaşdırılıb.
