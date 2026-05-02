Pakistan qəzeti Trampa: Sizin müharibədən çıxış və razılaşmaya ehtiyacınız var, İranın yox!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Pakistanın İngilisdilli “Dawn” qəzeti Trampın diplomatiya prosesindəki ikili davranışlarını və ABŞ-ın İran İslam Respublikasına qarşı saxta təhdidlərini tənqid edərək yazıb: Tramp administrasiyası reallıqları görməzdən gəlməməlidir; çünki İranın əksinə, məhz ABŞ-nin razılaşmaya və özünü müharibədən xilas etməyə ehtiyacı var.
Tehranın Vaşinqtona Pakistanın vasitəsilə Trampa çatdırılan yeni təklifinə baxmayaraq, ABŞ və İsrailin İrana qarşı təhdid dolu ritorikası davam edir.
Qazet sonra vurğulayıb: Bütün bunlar sülh prosesinin zərərinədir; əgər ciddi diplomatik irəliləyiş əldə olunmasa, hərbi əməliyyatlara qayıdış ehtimalını istisna etmək olmaz.
