Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şərqi London Universitetinin professoru Dr. Məhəmməd Hüseyn Əmirhüseyni İRNA üçün qələmə aldığı köşə yazısında qeyd edib: Bugünkü dünyada münaqişələr bəzən tək bir sözlə başlayır. Fars körfəzinin xəritəsindən "fars" adının çıxarılması İranın qədim bir sivilizasiya ilə tarixi əlaqəsini kəsmək cəhdi və bir növ "simvolik İransızlaşdırma"dır. O, bu adın suya deyil, tarixin yaddaşına yazıldığını və onu müdafiə etməyin həqiqəti alqoritmik və siyasi təhriflərə qarşı müdafiə etmək olduğunu vurğulayır.
Şərqi London Universitetinin professoru və beynəlxalq məsələlər üzrə analitik Dr. Məhəmməd Hüseyn Əmirhüseyni İRNA üçün yazdığı qeyddə yazıb: Bugünkü dünyada münaqişələr yalnız hərbi sahələrdə baş vermir; bəzən bir söz, bir ad və ya hətta xəritələrdən bir sifətin çıxarılması daha dərin bir münaqişəyə səbəb olur. Fars körfəzi tarixin, siyasətin və kimliyin tək bir adda kəsişdiyi bir yerdir. Fars körfəzi sadəcə coğrafi ad deyil, həm də bir sivilizasiyanın tarixi yaddaşıdır.
Fars körfəzi məsələsi sadəcə bir coğrafi ad üzərində şifahi mübahisə deyil. Bu ad İran tarixinin, ticarət şəbəkələrinin, naviqasiyanın, regional təhlükəsizliyin, xəritələrin dilinin, səyahət ədəbiyyatının, diplomatik sənədlərin və beynəlxalq ad sisteminin qatlarını özündə ehtiva edir. Bu səbəbdən, bu su hövzəsindən "fars" sözünün çıxarılması cəhdi əslində İranın ən vacib sivilizasiya və geosiyasi sahələrindən biri ilə tarixi əlaqəsini kəsmək cəhdidir.
Digər tərəfdən, eyni ad Avropa kartoqrafiya ənənəsində də davam etmişdir. Britaniya Kitabxanasının xəritə kolleksiyaları da daxil olmaqla, nüfuzlu Britaniya arxivlərində "Fars körfəzi" adlı çoxsaylı xəritə və dəniz xəritələri nümunələri qeydə alınmışdır; bunlara XIX və XX əsrin əvvəllərinə aid xəritələr və dəniz xəritələri daxildir. Hətta Oman və regionla bağlı bəzi xəritələrdə belə, "Fars körfəzi" adı yerli və ərəb adları ilə yanaşı istifadə olunur ki, bu da göstərir ki, hətta Avropa kartoqrafları cənub sahillərinin ərəb adlarını qeyd edərkən belə, bütün su hövzəsini "Fars körfəzi" hesab edirdilər.
Fars körfəzi keçmişə aid deyil; bu, bu günün və sabahın məsələsidir. Bu adı hər dəfə düzgün istifadə etdikdə, sadəcə bir sözü müdafiə etmirik; tarixin və həqiqətin davamlılığını müdafiə edirik. Fars körfəzi dalğanın silməsi üçün suya yazılmayıb; tarixin yaddaşına yazılıb.
Sizin rəyiniz