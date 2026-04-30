Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin prezidenti Astara sərhədindən İrana daxil olub

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin prezidenti üçüncü tətbiq edilmiş müharibədən sonra İran rəsmiləri ilə görüş məqsədilə Astara quru sərhədindən ölkəyə daxil olub.
İRNA-nın məlumatına görə, Miryana Spolyariç Eqqer çərşənbə axşamı nümayəndə heyəti ilə birgə Astara rayonunun məsul şəxsləri tərəfindən rəsmi şəkildə qarşılanaraq İrana daxil olub.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin prezidenti bu səfər çərçivəsində qurumun rolunu və beynəlxalq humanitar hüququn prinsip və qaydaları çərçivəsində müəyyən edilmiş missiyasını xatırlatmaq məqsədi daşıyır və bu istiqamətdə İranla, o cümlədən İran Qızıl Aypara Cəmiyyəti vasitəsilə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə hazır olduqlarını vurğulayır.
O, həmçinin bütün ölkələrin beynəlxalq humanitar hüquq normalarına riayət səviyyəsinin artırılması üçün səylərin gücləndirilməsinin vacibliyini qeyd edib.
