İran İslam Respublikasının Ordu Sözçüsü: Müharibənin bitdiyini düşünməmişik

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Ordu Sözçüsü elan edib: Müharibənin əvvəlində hava qüvvələrimiz İraqın Ərbil zonası, Küveyt və Qətərdəki əksinqilabçıların bazası da daxil olmaqla, region ölkələrindəki düşmən bazalarına bir neçə əməliyyatla hücum təşkil etdi.
Bu barədə, İrana zorla təhmil edilmiş 40 günlük müharibədə ordunun müdafiə qüvvələrinin fəaliyyəti və silahlı qüvvələrin, xüsusən də ordunun hazırlığı ilə bağlı müzakirədə briqada generalı Məhəmməd Əkrəminiya deyib.
Onun bildirdiyinə görə, müdafiə qüvvələrimiz düşmən təhdidləri ilə üzləşməkdə yaxşı performans göstəriblər və dəqiq xəbərlərə görə, 16 qırıcı təyyarə də daxil olmaqla 170-dən çox düşmən uçuş aparatı vurulub.
Briqada generalı Əkrəminiya əlavə edib: Müharibənin bitdiyini düşünməmişik; Müharibənin dayandığı və döyüş meydanında atəşkəs və ya sükut yarandığı gündən bəri, Amerikaya və düşmənlərimizə qarşı inamsızlıq səbəbindən, hədəflərimizi həmişə müharibə dövründəki kimi ciddiliklə yeniləmişik, hədəflər bankını tamamlamışıq, təlimlərimizi davam etdirmişik və müharibənin təcrübələrindən faydalanmışıq. Biz həmçinin avadanlıqlarımızı istehsal etmiş və təkmilləşdirmişik. Buna görə də, bizim üçün şərait hələ də müharibə şəraitidir.
