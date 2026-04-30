Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin prezidenti Əraqçi ilə görüşüb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin prezidenti Miryana Spolyarik Eqqer çərşənbə günü, 29 aprel tarixində İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə görüşərək danışıqlar aparıb.
O, bu təşkilatın İranla əməkdaşlığın gücləndirilməsinə hazır olduğunu və bütün ölkələrin beynəlxalq humanitar hüquq qaydalarına, o cümlədən İran Qızıl Aypara Cəmiyyəti vasitəsilə riayət səviyyəsinin artırılmasının vacibliyini vurğulayıb.
Eqqerin İrana iki günlük səfəri çərçivəsində, tibbi mərkəzlərə, xəstəxanalara və düşmənin üçüncü tətbiq olunmuş müharibəsində zərər görmüş məkanlara baş çəkdikdən sonra İran rəsmiləri ilə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım məsələləri üzrə görüşlər keçirməsi planlaşdırılır.
