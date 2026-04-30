ABŞ-da benzin qiyməti son 4 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb

İran və ABŞ arasında danışıqlarda Vaşinqtonun həddindən artıq tələbləri səbəbindən yaranmış dalan fonunda, ABŞ-də benzin qiymətləri təxminən son dörd ilin ən yüksək səviyyəsinə yüksəlib. Bu proses yay səyahət mövsümünün yaxınlaşması ilə eyni vaxta təsadüf edərək yeni iqtisadi narahatlıqlar yaradıb.
İRNA-nın çərşənbə günü “Today”ə istinadən verdiyi məlumata görə, ABŞ-də benzin qiymətləri əhəmiyyətli dərəcədə artaraq təxminən son dörd ilin ən yüksək həddinə çatıb.
Məlumatlara əsasən, adi benzin üzrə orta qiymət hazırda hər qallon üçün 4,23 dollar təşkil edir ki, bu da amerikalı istehlakçılara əlavə təzyiq yaradır.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu artım həssas bir dövrdə baş verir. Belə ki, yay səyahət mövsümünün başlamasına cəmi bir neçə həftə qalır və yanacaq xərclərinin artması həm səyahət planlarına, həm də ailə büdcələrinə təsir göstərə bilər.
Analitiklərin sözlərinə görə, qiymət artımının əsas səbəblərindən biri ABŞ ilə İran arasında böhranın aradan qaldırılması üzrə danışıqlarda ixtilafın davam etməsidir. Bu vəziyyət qlobal enerji təchizatında mümkün pozuntular və geosiyasi risklərin artması ilə bağlı narahatlıqları gücləndirib.
