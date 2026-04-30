  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Önəmli xəbərlər

ABŞ-ın çoxmilliyyətli bankı “Goldman Sachs” neftin qiyməti ilə bağlı proqnozunu artırdı

30 aprel 2026 - 16:07
Xəbər kodu: 1808206
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
ABŞ-ın çoxmilliyyətli bankı “Goldman Sachs” neftin qiyməti ilə bağlı proqnozunu artırdı

ABŞ-ın çoxmilliyyətli bankı “Goldman Sachs” neftin qiyməti ilə bağlı proqnozunu artırdı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: "Goldman Sachs", ABŞ-nin çoxmillətli bankı, hazırda proqnozlaşdırır ki, Şimal dənizi Brent markalı xam neftin hər bareli cari ilin son rübündə təxminən 90 dollar səviyyəsində ticarət olunacaq.

Xatırladaq ki, "Goldman Sachs" bundan əvvəl bu rəqəm təxminən 80 dollar qiymətləndirilirdi.

ABŞ-nin çoxmillətli bankı, hesabatında bildirib ki, Fars körfəzində gündəlik 14,5 milyon barel neft hasilatı itirilib və bu məsələ qlobal neft ehtiyatlarının gündəlik 11–12 milyon barel həcmində, görünməmiş səviyyədə azalmasına səbəb olub.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha