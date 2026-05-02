Almaniya kansleri Fridrix Merts İran əleyhinə təcavüzlə bağlı Trampla fikir ayrılığı olduğunu vurğulayıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Almaniya kansleri Fridrix Merts ABŞ Prezidenti Donald Trampla İran əleyhinə müharibənin başlanması məsələsində fikir ayrılığı olduğunu vurğulayıb, lakin iki lider arasında münasibətlərin hələ də yaxşı olduğunu iddia edib.
Merts jurnalistlərə deyib: Mən İranla müharibə başlayan ilk gündən bu qarşıdurmaya şübhə ilə yanaşırdım. Buna görə də bu məsələ ilə bağlı mövqeyimi açıq şəkildə bildirmişəm.
O, bununla belə, ABŞ Prezidenti ilə şəxsi münasibətlərinin hələ də yaxşı olduğunu iddia edib və Tehranla Vaşinqton arasındakı qarşıdurmanın iqtisadi təsirləri ilə bağlı narahatlığını bir daha təkrarlayıb.
Qeyd edək ki, İran əleyhinə müharibə ilə bağlı fikir ayrılığı Tramp administrasiyası ilə NATO-dakı Avropa müttəfiqləri arasında bu məsələ, eləcə də Ukrayna münaqişəsi daxil olmaqla digər mövzularda fərqli baxışların mövcudluğunu göstərir.
