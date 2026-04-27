Əraqçi Rusiyanın yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə: Pakistan və Omanda yaxşı məsləhətləşmələr aparılıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçi Sankt-Peterburqa gəliş zamanı bildirib: "Biz bu ölkəyə regional və beynəlxalq məsələlər üzrə Tehran və Moskva arasında sıx məsləhətləşmələri davam etdirmək və ikitərəfli münasibətləri yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə səfər etmişik."
Bugünkü görüş (Rusiya Prezidenti ilə) müharibədəki inkişafları müzakirə etmək və bu mövzuda son vəziyyəti nəzərdən keçirmək üçün yaxşı fürsət olacaq və əminəm ki, iki ölkə arasında bu məsləhətləşmələr və koordinasiya xüsusilə əhəmiyyətli olacaq.
İslamabada səfər çox yaxşı bir səfər idi və yaxşı məsləhətləşmələr keçirildi, bu müddət ərzində baş verənlər və İran-ABŞ danışıqlarının hansı şərtlər altında davam edə biləcəyi nəzərdən keçirildi.
İran İslam Respublikasının danışıqlardakı şərtləri böyük əhəmiyyət kəsb edir; 40 günlük müqavimətdən sonra İran xalqının hüquqlarını və ölkənin maraqlarını mütləq təmin etməliyik.
İran İslam Respublikası və Oman Hörmüz boğazının iki sahil ölkəsidir və xüsusilə də Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçid qlobal səviyyədə vacib bir məsələyə çevrildiyindən, onların bir-biri ilə məsləhətləşmələri vacibdir.
Bu boğazın iki sahil ölkəsi olaraq, ortaq maraqlarımızı təmin etmək və bu mövzuda atılan hər hansı bir addımda bir-birimizlə əlaqələndirmək üçün bir-birimizlə danışmağımız təbiidir, çünki İran və Omanın maraqları bu məsələdə birbaşa iştirak edir.
İran və Oman arasında çoxlu ortaq nöqtələr var və bu səfər zamanı məsləhətləşmələrin ekspert səviyyələrində davam etdiriləcəyi barədə razılığa gəldik.
