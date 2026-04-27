Prezident Pezeşkiyan: Vyetnamla münasibətlərin səviyyəsini yüksəltməyə hazırıq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Prezidenti vyetnamlı həmkarının seçilməsi münasibətilə bu ölkəyə göndərdiyi təbrik mesajında, İran İslam Respublikasının hərtərəfli dəstəklənməsi istiqamətində ikitərəfli münasibətlərin səviyyəsinin artırılması və qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsinə hazır olduğunu vurğulayıb.
Cənab Məsud Pezeşkian Vyetnamın Milli Assambleyasının 16-cı çağırışında To Lamın prezident seçilməsi münasibətilə ünvanladığı təbrik məktubunda yazıb: İran İslam Respublikası ilə Vyetnam Sosialist Respublikası arasında dost münasibətlərin – beynəlxalq hüquqa əsaslanan, qarşılıqlı hörmət və çoxtərəfli müstəvidə məsuliyyət prinsiplərinə söykənən iki müstəqil dövlət kimi – bütün sahələrdə düzgün istiqamətdə inkişaf etməsindən məmnunluq duyuram.
O bildirib ki, hər iki ölkənin mövcud potensial və imkanlarını nəzərə alaraq, ikitərəfli münasibətlər xalqların mənafeləri naminə daha da dərinləşdirilib genişləndirilə bilər.
Prezident vurğulayıb: Bu əsasda İran İslam Respublikasının ikitərəfli münasibətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi və qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində hazır olduğu bəyan edilir.
Sizin rəyiniz