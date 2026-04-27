İİR Həcc və Ziyarət Təşkilatının nümayəndəsi: İzzətli Həcc mərasimi üçün bütün imkanlar yaradılıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həcc və Ziyarət Təşkilatının nümayəndəsi Mədinə Hava Limanına "Həcc 2026"-nın ilk qrupunun gəlişi ilə bağlı bildirib: İzzəətli Həcc mərasimi üçün bütün lazımi imkanlar yaradılıb.
Həcc və Ziyarət Təşkilatının nümayəndəsi Nasir Hüveyzavi bu gün İran Hava Limanına təyyarə ilə gələn "Həcc 2026" işçiləri və agentlərinin ilk qrupunu qarşılayarkən verdiyi müsahibədə qeyd edib: Zəvvarların və xidmətçilərin vəhy diyarına gəlişi üçün çox uzun bir koordinasiya aparılıb.
İran İslam Respublikasının Ərəbistanındakı Həcc və Ziyarət Təşkilatının nümayəndəsi planlaşdırmaya əsasən, A və B planlarının hava və ya quru səyahəti şəklində müəyyən edildiyini bildirib və deyib: Bu gün biz Allah qonaqlarının ilk xidmətçilərinin Tehrandakı İmam Xomeyni Hava Limanından Mədinə Münəvvərəyə gəlişinin şahidi oluruq.
O, "Ləyaqətli Həcc üçün tələb olunan bütün imkanlar təmin edilib və əziz həmvətənlərimizin bu torpağa ayaq basacağı və ölkəmizin zəvvarlarına rəsmi xidmət göstərmə prosesinə başlayacağı anı səbirsizliklə gözləyirik." Deyərək qeyd edib.
Sizin rəyiniz