Vilayəti: “Vahid İran” İbrani–ərəb–Amerika cəbhəsi qarşısında dayanıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ümüdünya Müsəlmanlarının Ali Lideri, Həzrəti İmam Müctəba Xameneinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri Əli Əkbər Vilayati, İran rəsmiləri və dövlət nümayəndələrinin “bir Allah, bir millət, bir Rəhbər və bir yol” şüarı altında vəhdət mesajına toxunaraq yazıb: “Vahid İran” İbrani–ərəb–Amerika cəbhəsi qarşısında dayanıb.
Doktor Ə. Vilayəti yazıb: Vaşinqton “İran daxilində ixtilaflar”dan danışsa da, Malvinas məsələsi ətrafında Londonla gərginlik və Avropanın ABŞ-dən müstəqilliklə bağlı xəbərdarlıqları onun ənənəvi müttəfiqləri arasında dərin parçalanmanı göstərir.
