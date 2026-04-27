Pezeşkian Şahbaz Şərif ilə telefon danışığında: İran təzyiq, təhdid və mühasirə altında məcburi danışıqlara girməyəcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Pakistanın Baş naziri ilə beşinci telefon danışığında prezident diplomatik prosesə mane olan amilləri izah edərkən vurğuladı: ABŞ-nin düşmənçilik hərəkətləri və əməliyyat təzyiqləri dayandırılana qədər, etimadın bərpası və dialoq yolunda irəliləyiş çətinliklərlə üzləşəcək.
İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkian və Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif 25 aprel 2026-cı il, şənbə gecəsi, ABŞ və sionist rejimin ölkəmizə qarşı təcavüzkar işğalından sonra İslamabadda beşinci telefon danışığında fikir mübadiləsi aparıb və son siyasi və sahə inkişaflarını, atəşkəsin yaradılması prosesini və diplomatik təşəbbüslərin həyata keçirilməsini nəzərdən keçiriblər.
ABŞ-nin İran İslam Respublikasına qarşı sahə və dəniz məhdudiyyətlərini gücləndirməkdə son hərəkətlərinə toxunan Pezeşkian bu tədbirləri hər hansı bir etimad quruculuğu prosesinə və diplomatiyanın irəliləməsinə ciddi maneə kimi xarakterizə etdi və dedi: "Bir tərəfdən dialoq və danışıqlarla bağlı mesajların ötürüldüyü bir vəziyyətdə, dəniz blokadasının eyni vaxtda gücləndirilməsi və əməliyyat təzyiqlərinin davam etdirilməsi qarşılıqlı etimadın formalaşması üçün lazımi məkanı praktik olaraq təhrif edir."
Prezident sözünə davam etdi: "İran İslam Respublikası hesab edir ki, danışıqlar yolu yalnız digər tərəf təhdid, təzyiq və məcburetmə siyasəti əvəzinə etimad quruculuğu və qarşılıqlı hörmət yanaşmasını qəbul etdikdə nəzərə çarpan nəticələrə gətirib çıxara bilər; çünki İran beynəlxalq hüququn tanınmış prinsipləri və qlobal qaydalar çərçivəsində yalnız öz xalqının qanuni hüquqlarının təmin edilməsini vurğulayır və bu çərçivədən kənarda heç bir tələb irəli sürməyib."
