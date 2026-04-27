Video \ SEPAH Hörmüz boğazında sionist rejimə məxsus 2 konteyner gəmi saxlanılıb

27 aprel 2026 - 19:24
Xəbər kodu: 1807121
Source: IRNA
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələri Hörmüz boğazında ağıllı monitorinq sistemlərindən istifadə edərək qanun pozuntusuna yol vermiş 2 gəmini — sionist rejimə bağlı “MSC-FRANCESCA” və həmçinin icazəsiz hərəkət edən, dəniz qaydalarını təkrarən pozan və naviqasiya avadanlıqlarında qəsdən pozuntu yaradaraq boğazdan gizli şəkildə çıxmağa cəhd göstərən “EPAMINODES” gəmisini aşkar edərək saxlayıb. Bu əməliyyat SEPAH-ın əməliyyat qüvvələrinin kəşfiyyat üstünlüyünə əsaslanaraq və bölgədə İran xalqının hüquqlarının qorunması məqsədilə həyata keçirilib.
