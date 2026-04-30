Lavrov: Putin və Əraqçi arasında danışıqlar konstruktiv olub

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiyanın xarici işlər naziri, iranlı həmkarının bu ölkənin prezidenti ilə Sankt-Peterburqda apardığı danışıqları konstruktiv qiymətləndirdi.
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə Vladimir Putin arasında Sankt-Peterburqda keçirilən görüş barədə deyib: Rusiya prezidenti ilə İranın xarici işlər naziri arasında Sankt-Peterburqda aparılan danışıqlar faydalı və konstruktiv olub.
İranın xarici işlər naziri bazar ertəsi sübh saatlarında Rusiya prezidenti ilə görüş və danışıqlar aparmaq məqsədilə Sankt-Peterburqa daxil olub.
