Lavrov: Putin və Əraqçi arasında danışıqlar konstruktiv olub

30 aprel 2026 - 15:49
Xəbər kodu: 1808200
Source: IRNA
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiyanın xarici işlər naziri, iranlı həmkarının bu ölkənin prezidenti ilə Sankt-Peterburqda apardığı danışıqları konstruktiv qiymətləndirdi.

Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə Vladimir Putin arasında Sankt-Peterburqda keçirilən görüş barədə deyib: Rusiya prezidenti ilə İranın xarici işlər naziri arasında Sankt-Peterburqda aparılan danışıqlar faydalı və konstruktiv olub.

İranın xarici işlər naziri bazar ertəsi sübh saatlarında Rusiya prezidenti ilə görüş və danışıqlar aparmaq məqsədilə Sankt-Peterburqa daxil olub.

