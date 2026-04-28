Almaniya kansleri Fridrix Merts BMT-də çıxış etdi: İran ABŞ-i təhqir edir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Almaniyanın xarici işlər naziri Yohann Vadeful bazar ertəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatından İranla bağlı münaqişənin həlli və Hörmüz boğazının yenidən açılması üçün daha fəal rol oynamasını istəyib.
Almaniya kansleri Fridrix Merts isə çıxışında bildirib ki, İran gözləntilərdən daha üstün nəticə göstərib.
Merts ABŞ-nin İran ərazisinə hücumunu pisləmədən qeyd edib ki, İran rəhbərliyi mövcud münaqişədə Amerika Birləşmiş Ştatlarını təhqir edir.
