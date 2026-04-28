Ayətullah Ejei: Şəhid Laricani inkişafyönlü idarəetmədə və qanunvericilikdə problemləri həll edən şəxs idi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Məhkəmə sisteminin rəhbəri Qulam Hüseyn Möhseni Ejei Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi olmuş Əli Laricaninin şəhadətinin 40-cı günü münasibətilə sosial şəbəkədə yazıb: Şəhid Laricani inkişafyönlü idarəetmədə, dərin düşüncəli mədəniyyət sahəsində, hərtərəfli təhlükəsizlik yanaşmasında və qanunvericilikdə problemləri həll edən şəxs kimi seçilirdi.
Höccətülislam vəl-müslimin Möhseni Ejei bazar günü axşam şəxsi səhifəsində qeyd edib: “Əziz şəhidimiz Əli Laricani həqiqətən də şiə mərcəiyyətinin və fəqihlər nəslindən olan inqilabi filosof idi və siyasət aləmində nadir uzaqgörənlik və zəka sahibi idi.”
O əlavə edib: “O, heç vaxt vilayət Rəhbərinin göstərişlərini laqeyd olmayın və sonda ümmətin Rəhbəri, şəhid imam Seyid Əli ilə məhşur oldu. Allah ona rəhmət eləsin ki, onun itkisi heç nə ilə doldurulmayacaq bir boşluqdur.”
Məhkəmə sisteminin rəhbəri bildirib: “Allaha qovuşmuş bu Allah bəndəsinin ərbəinində (40- günü) onun xatirəsini ehtiramla yad edirik.”
O vurğulayıb ki, bu xalq heç vaxt öz şərəfli şəhidlərinin qanından keçməyəcək və bu terror aktları onların polad iradəsində ən kiçik sarsıntı belə yaratmayacaq.
