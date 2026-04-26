Həzrət Şahçıraq, Əhməd ibn Musa əl-Kazim (ə)-nın müqəddəs hərəminin təmizlənmə mərasimi \ Fotoreportaj
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həzrət Şahçıraq, Əhməd ibn Musa əl-Kazimin (əleyhiməs səlam) müqəddəs məzarının təmizlənmə mərasimi, cümə axşamı səhəri, müqəddəs hərəmin şəhid ailələrinin və Ramazan müharibəsi iştirakçılarının iştirakı ilə təşkil olundu. Mərasim Zülqədə ayının 6-sı, yəni Həzrət Şahçerağ (ə)-nın xatirə gününə həsr edilmişdi.
26 aprel 2026 - 20:37
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
